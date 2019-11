Keskturu arhitektuurikonkursi töid saab näha veel viimast nädalat

«Keskturu uuendamine tekitab kohalikes elanikes optimismi ja samal ajal on ka neid, kellel on mõned hirmud. Seisame selle eest, et turu uus lahendus arvestaks kõikide huvirühmade ootustega nii palju kui võimalik. Planeeringu väljapanemisel saavad ka kohalikud elanikud protsessis kaasa rääkida. Praegu kutsun aga külastama keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonda, et vaadata kõiki Keskturu arhitektuurikonkursi töid, nii žürii kui rahva poolt parimaks hinnatud lahendusi,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.