Lugeja küsib: kes vastutab üksiku öötöölise ohutuse eest?

Anonüümsust palunud töötaja kirjeldas oma töötingimusi: intensiivsed 12-tunnised öövahetused, mil alati töötatakse üksinda. Et pimedal ajal end turvaliselt tunda suleb töötaja oma sõnul alati peaukse, ent see ei kaitse juhul, kui temaga peaks ruumides sees õnnetus juhtuma. Kõnealune tõi ka oma töökaaslase ehmatava näite, kuidas too libastus laoruumis, vigastas jalga ja lamas umbes 5 minutit põrandal, kuna kedagi abiks ei olnud. Sellest lähtuvalt tekkis Postimehele kirjutanud tanklatöötajal ka küsimus, et kas üksinda öö läbi töötamine on ikka turvaline ja Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas. Tema päringule vastas tööinspektsiooni töökeskkona konsultant Piret Kaljula.

«Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides ei ole sätetsatud keeldu üksinda töötamise kohta. Selle, kas öisel ajal üksinda töötamine on ohutu, selgitab tööandja välja töökeskkonna riskianalüüsi käigus,» sõnas Kaljula. Tööandja on kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus ta selgitab välja kõik töökeskkonna ohutegurid ja hindab riske töötajate tervisele ja ohutusele. Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise kohustus tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõige 1 punktist 3.

Üksinda töötamise riskide hindamise käigus tuleb muuhulgas arvestada psühhosotsiaalse ohutegurina pikaajalist töötamist üksinda, lausus Kaljula. «Samuti tuleb hinnata töötamisel esinevat vigastuse riski ja riski sattuda ründe ohvriks. Ehk seda, kas üksinda töötamine on töötajale ohutu,» täpsustas ta. Kui töötajale tundub, et üksinda töötamine ei ole ohutu, tuleks Kaljula sõnul esmalt tööandja poole pöörduda ning paluda riskianalüüsi tulemusi selgitada. Juhul, kui riskianalüüsi käigus on mingid ohud alahinnatud, tuleb sellest tööandjat informeerida, et tööandja saaks riskide hinnangud üle vaadata ja vajadusel töökorraldust muuta.

«Kui riskianalüüsi käigus on selgunud, et töötajad võiksid põhimõtteliselt töötada üksinda, siis tuleb kindlasti enne konkreetse töötaja öötööle lubamist veenduda ka selles, et tema tervis üldse võimaldab tal öisel ajal töötada,» selgitas Kaljula edasi. Seda hindab töötervishoiuarst tervisekontrolli käigus, mille korraldamine on tööandjale kohustuslik. See on sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13(1) lõigetes 2 ja 5. Selleks, et arst saaks anda asjakohase otsuse peab riskianalüüs olema põhjalikult läbi viidud, et arst teaks, milliste ohuteguritega ja kui palju töötaja kokku puutub. Kindlasti peab riskianalüüsist selguma ka see, kas töötaja töötab öisel ajal pikas vahetuses (st 12 tundi).

Lisaks on tööandjal veel kohustus tagada esmaabivahendite kättesaadavus ja esmaabi andmine kohapeal selleks koolitatud töötaja poolt. See tähendab, et tööandja peab läbi mõtlema, mis saab siis, kui öösel üksinda tööl olev töötaja viga saab ning ei suuda näiteks ise abi kutsuda.