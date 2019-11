AirBaltic peab maksma tuhandeid eurosid hüvitist

Tegemist on pretsedenti loova olukorraga, kuna kohtuotsuse järel on airBaltic sunnitud klientidele valuraha maksma mitte ainult ära jäänud Riia–Tallinna otsa eest, vaid tervet broneeritud reisi väärtust arvestades.

«Euroopa Kohus on hilinenud reisijate osas märkinud, et hüvitist tuleb maksta kogu reisimarsruudi järgi ehk hüvitise suuruse arvutamisel võetakse arvesse vahemaad esimesest väljumiskohast kuni lõppsihtkohta, mitte ainult hilinenud lennu vahemaad. Samasisulist vaidlust tühistatud lennu osas Euroopa Kohus varem käsitlenud ei ole,» seisis Flagito poolt avaldatud pressiteates. Euroopa Kohus on aga sedastanud, et hilinenud lennu reisijaid tuleb tühistatud lennu reisijatega kohelda võrdselt ja seda mitte üksnes seoses õiguse tekkimisega hüvitisele, vaid ka selle osas, mis puudutab niisuguse hüvitise suurust.