Portaal: Ukraina võõrtöölised hoiavad Tallinna üürihindu laes

Kui viimasel ajal on väidetud, et pealinna üürihindade lagi on käes ja üürikortereisse investeerijad peaksid olema ettevaatlikud, siis reaalne elu näitab vastupidist ning suuresti Ukraina võõrtööliste survel üürikorterite pakkumishinnad kasvavad ja nõudlus püsib, märkis kinnisvaraportaal City24.