Novembris aitavad taksofirmad kaineneda

«Kui võtad, võta vett vahele» on kampaania, mille eesmärgiks on muuta eestlased teadlikumaks alkoholi tarbimise osas. «Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringud on näidanud, et kuigi viimasel kümnendil on eestlaste alkohoolsete jookide manustamine kolmandiku võrra vähenenud, on alkoholitarbimine purjutamise eesmärgil endiselt probleemiks. Eriti on aktsiiside langetamise aastal oluline anda oma panus vastutustundliku tarbimiskultuuri edendamisesse. Sel põhjusel võtame eelmisel aastal Tartus katsetatu palju suurema aktsioonina ette,» avaldas Liidu tegevjuht Triin Kutberg, kes kinnitas, et eesmärk pole alkoholi tarbimist propageerida, vaid suunata neid, kes seda juba teevad, manustama vastutustundlikult.