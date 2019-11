Fotod: palju peavalu valmistanud Briti rõivabränd avas lõpuks T1 keskuses uksed

Tegelikult pidi Debenhams T1 keskusesse tulema juba kevadel, kuid lükkas avamist raskuste tõttu edasi. Inglismaalt pärit bränd pakub laia valikut naiste, meeste ja lasterõivaid ning samuti on esindatud kodukaubad, aksessuaarid ja pesu. Tegemist on teise Debenhamsi kauplusega Tallinnas, esimene avati Rocca Al Mare kaubanduskeskuses.

Debenhamsi brändijuht Ivars Plaudis-Lasmanis ütles pressiteate vahendusel, et T1 Mall of Tallinna asukoht kaupluse jaoks väga hea. «Olles viie aasta jooksul Eesti turgu tundma õppinud teame, et meie kliendid väärtustavad head ühendust kesklinnaga ja seda, et läheduses asub Tallinna Lennujaam ning tulevikus Rail Baltica ühisterminal,» ütles ta.