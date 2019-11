Fotod ja video: Tallinna linnasüda näeb tulevikus välja selline

Kvartali eestvedaja, Brave Capitali juhi Veljo Kuuse sõnul oli konkursi eesmärk leida parim võimalik arhitektuurne lahendus, et muuta hooletusse jäänud linnaruumi osa mitmekesiseks, kaasaegseks ja meeldivaks linnasüdameks, kus eriti mõnus on olla jalakäijatel. «Andsime arhitektuurikonkursi tingimustes ette ülesande, et hooned peavad ümbritseva keskkonnaga sobima ning, et pind oleks liigendatud ja tavalisest tänavaseinast märksa põnevam,» rääkis Kuusk.