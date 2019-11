Autod, mis 5 aastaga kaotavad enim väärtust

ISeeCars'i uuringu kohaselt oli suurim kaotaja Maserati Quattroporte, mille ostuhind langes viie aastaga koguni 72,2%. Uuringus analüüsiti üle 6,9 miljoni 2014. aastakäigu auto, mis ka väljalaske aastal müüdi, ning nende tollaseid müügihindu kõrvutati üle 800 000 vastava kasutatud mudeli müügihinnaga selle aasta jaanuarist oktoobrini. Odavnemise keskmine kõigi masinate arvetuses oli 49,6%. Uuring oli USA-keskne ning selles arvestati ka inflatsiooniga, et 2014. aastal ostetud autode hinnad vastaksid praegusele dollari kursile.

Uuringufirma tegevdirektori Phong Ly sõnul ei ole Quattroporte hinna kukkumine imestusväärne, kuna tegemist on luksussedaaniga, mis on algselt väga kallid, kuid mille hind alaneb kiirelt olukorras, kus nad pole enam uus ja ihaldusväärne toode turul ning kasutatud mudelite eest ei taha nendega äritsejad hingehinda välja käia. Samuti on luksusautodele varuosade muretsemine kallis. ISeeCars'i uuringu top 10-s oligi kuus luksussedaani ja neli elektriautot. Tabelis olevate elektriautode odavnemine toimus Ly sõnul eelkõige iganenud tehnoloogia tõttu, mis viis nende edasimüügi väärtuse ajapikku alla.