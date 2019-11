Ravimitootjad tahavad ravimite hinna salastamist riigihangetes

Ravimitootjate liit ja tööandjate keskliit tegid ettepaneku rahandusministeeriumi riigihagete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsusele, milles soovivad, et riigihankes mitteosalenud isikute jaoks ei oleks ravimi ühikuhind nähtav ega tuletatav.

Ravimitootjate hinnagul eeldab see, et pakkuja võiks ravimi ühikuhinda aga mitte pakkumuse kogumaksumust määratleda ärisaladusena. Kauba ühikuhinna ärisaladusena määratlemine riigihankes mitteosalenud isikute suhtes ei oleks ka vastuolus Euroopa Liidu riigihangete direktiiviga.

Ettepaneku taustaks on asjaolu, et haiglate poolt ravimite hankimisel on käesoleval ajal hangitavate ravimite ühikuhind põhimõtteliselt avalik. Ühikuhinna saab tuletada, jagades avalikustatud hankelepingu kogumaksumuse riigihanke alusdokumentides märgitud eeldatavate hankekogustega.