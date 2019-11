Kristiine keskuse esine on nüüd rohkem turvatud

Mustamäe-Kristiine piirkonnavanem Tago Trei sõnas samuti, et Kristiine keskuse esine ala vajas senisest suuremat tähelepanu. «Sellele on osutanud ka Kristiine kogukonna liikmed, kelle sõnul leiab keskuse eest iga päev alkoholijoobes inimesi, kes oma tegevusega teisi häirivad. Kaamerad on heaks heidutusvahendiks, kuid samas pakuvad väärtust väljakutsetele reageerimise kui ka süütegude tõendamise osas. Peagi on Kristiine keskuses oma uksed avamas ka teine KFC Eestis ehk inimeste liikumine peaks keskuse esisel alal veelgi suurenema,» leidis Trei.