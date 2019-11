DPD toob pakiautomaadid suuremate ärihoonete juurde

Telia halduse osakonna juhataja Mari-Liis Vihula selgitas, et nende majas töötab üle 800 inimese ja paljud tellivad e-poest töövahendeid (arvutitarvikuid jms.), mis on seni tulnud majja kulleriga. «See tähendab, et sekretär pidi need vastu võtma, informeerima paki tulekust ja tuletama tellijale meelde, kui see on unustanud mõistliku aja jooksul oma pakile järgi minna,» märkis Vihula ja lisas, et uuelt pakiautomaadilt loodetakse eelkõige just sekretäride pakitöötleja kohustustest vabastamist ning kogu protsessi efektiivsemaks muutmist.