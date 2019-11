Bussireis pöördus koledaks kogemuseks: katkised rehvid, kaootiline majutus ja umbes kemmerg

Reisi avapäeval tekkis tee peal ühele esikummile muhk, mis tekitas sõites vibratsiooni ning mis vahetati ohutuse kaalutlustel ja pikka reisi silmas pidades kohalikus töökojas ära. Küll tunnistas Männi, et esialgse rehvivahetusega mindi alt ja rehvivahetusi tuli reisil veelgi ette. Selles süüdistas Männi Venemaa halvasti hooldatud teid, mis reisil rehve halastamatult sõid.

Kommenteerides ülejäänud kriitikat bussi kohta tõi Männi põhjustajatena esile samuti kohalikud olud: 30-kraadises ilmas polevatki konditsioneerist suuremat kasu ja muidu töötanud ta nõuetekohaselt. Igaks juhuks kontrolliti reisi käigus ka jahutussüsteemi, mis võttis aga oma aja ja mille pärast jõuti ühel päeval öömajani oodatust hiljem.

Bussi tualeti olevat ummistanud keegi klientidest, kes oli visanud paberit sinna, kuhu poleks tohtinud. Probleem lahendati sama päeva õhtul, kui reisigrupp oli ära majutatud, kuna Venemaal pole Männi sõnul spetsiaalseid bussitualeti tühjendamise kohti kiirteede ääres või tanklates.

Segadus reisikavaga

Etteheidetud ajakulukad protseduurid piiripunktides ei ole Männi sõnul reisikorraldaja hallatavad ning olid ebameeldiv üllatus kõigile. Sõna sõna vastu on hinnangud vaatamisväärsuste nägemise suhtes. Männi kirjutas Postimehele, et ära jäid väga üksikud atraktsioonid (Uplistsikhe koobaslinnn, Moskva Suur Teater koos Teatri väljakuga, mõned väikekülad). «Tahaksime, et usuksite ka meid, kui giid kirjeldab näiteks reisi teist päeva, kus nähti ja külastati rohkem, kui programmis oli ette nähtud (mida võivad tõestada ka kõik ülejäänud 74 klienti, välja arvatud kaks naisterahvast, kellest ühe eest kirjutab meesterahvas, keda ennast sellel reisil ei olnud),» kommenteeris Männi.

Hendriksoni postituses seisis aga, et reisikava ei olnud adekvaatselt kokku pandud ja ära jäid ligi pooled reisi broneerimise hetkel lubatud vaatamisväärsused. Kriitilises postituses küsis Hendrikson ka, et miks on küll nii, et rahasumma nõuab reisifirma endale kuu aega enne väljasõitu, ent kolm päeva enne seda võib veel reisikava muuta.

Männi selgitas omalt poolt, et kõnealune märkus käis Abhaasia-Gruusia piiri olukorra kohta, mille tõttu tuli reisikava muuta ja mis tuli neile ebameeldiva üllatusena. Männi tunnistas, et see oli reisifirma viga, et piiripunkti toimimist igal kuul ei kontrollitud. Küll aga sõnas ta, et enne ärasõitu ei saanud Viru Reisid klientidelt mingit negatiivset tagasikaja programmi muudatuste kohta, millest anti reisijatele teada tõesti kolm päeva enne starti.

Viru Reisid on sekeldustes olnud varemgi. Näiteks 2014. aastal langes firma tarbijakaitse musta nimekirja (kus ta enam ei ole), kuna ei rahuldanud tarbijakaebuste komisjoni otsuseid. Süüdistusi klientide kaebustele aeglase reageerimise pärast on Viru Reiside aadressil laekunud veelgi.

Loo moraal on kindlasti selles, et reisiteenust pakkudes peab kõikidele detailidele mõtlema, sest kui on lubatud mugavustega buss, siis täpselt seda ka klient ootab. Näiteks pidi Viru Reisid 2015. aastal kompensatsiooni maksma kahele kliendile, kes ei näinud reisi kestel niiskuseudusest aknast piisavalt välja ega saanud kasutada bussi audio-video võimalusi, kuna need ei töötanud.