Petuskeemi hoiatus: varastatud telefonile võidakse teha hiiglaslik arve

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul on neil olnud mitu juhtumit, kus inimest, kellelt on välismaal mobiiltelefon varastatud, ootab koju jõudes kopsakas telefoniarve, mis võib ulatuda mitme tuhande euroni.

Tegemist on petuskeemiga, mille käigus varastatakse telefon, kuid aparaadist hoopis väärtuslikumaks on petturite jaoks telefoni SIM-kaart, millelt tehakse lühikese ajaga kõrge tariifiga tasulistele välismaa numbritele massiliselt kõnesid.

«Levinud on arusaam, et telefonile seatud limiit ja näpujäljetuvastus või PIN-kood kaitsevad suurte arvete tekkimise eest ning seega ei pea telefonivarguse korral liialt muretsema,» selgitas Seliov. «Ei tohi aga unustada, et telefonist palju väärtuslikum on petturite jaoks SIM kaart, mida saab ilma näpujälge või telefoni PIN-koodi teadmata telefonist välja võtta ning siis teises seadmes tavapärasest kallimate kõnede tegemiseks kasutada.»

Sageli ei oska inimesed ohtu karta ka seepärast, et neil on telefonil krediidilimiit. See kehtib küll ka välisriiki reisides, aga kuna välismaal ja võõras sidevõrgus võivad andmed jõuda koduoperaatorini hilinemisega, siis võib limiidi jälgimine toimuda viivitusega.