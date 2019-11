Tallinn saab uue bussiliini

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul täidab avatav bussiliin mitut eesmärki. «Otseühendus Lasnamäe ja Põhja-Tallinna vahel on oluline reisijatevoo suunamiseks kesklinnast väljapoole. Seda ei saanudki aga enne Reidi tee valmimist teha. Igal juhul on põhjatallinlaste jaoks sellise bussiliini avamine suur võit. Loodame, et sellele järgneb ka Põhja-Tallinna – Haabersti otseühenduse loomine,» ütles Järvelaid.