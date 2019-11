Taimede ja viljade sissevedu välisriikidest muutub keerulisemaks

Põllumajandusamet vahendas, et alates 14. detsembrist muutub Eestis ja ka teistes Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides taimede ja taimsete saaduste sisseveo kord. Uute reeglite ja nõuete eesmärk on takistada ohtlike taimekahjustajate levikut ning need puudutavad nii ettevõtjaid kui ka eraisikuid.