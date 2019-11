Coop ja Selver rahuldavad eestlasi enim

Turujõud näitab ostukorvi jaotust erinevate jaekettide vahel ja sõltub oluliselt müügivõrgustiku laiusest. Võttes lisaks arvesse emotsionaalset sidet poe ja klientide vahel ehk brändijõudu, tõuseb Coopi kõrvale ka Selver. Kantar Emori ostukäitumise eksperdi Kersten Jõgi sõnul on need tugevaima brändijõuga jaeketid, mille kasvu toetab võimalus ostude eest kiirelt ja mugavalt tasuda ning lai valik eestimaiseid tooteid.

Coop Eesti Keskühistu juhi Alo Ivaski sõnul on näha, et suuremahuline kaupluste renoveerimine ja uute avamine on Coopis vilja kandnud ning pidev töö sortimendi täiendamisel oma eesmärki täitnud. «Edetabel näitab ilmekalt ka seda, et Eesti inimesed eelistavad kodumaiseid kauplusi, sõltumata sellest, kas tegu on tava- või e-poega. Coopi edus mängib kindlasti rolli see, et meie piirkondlikud ühistud tunnevad kohalike inimeste ootusi ja soove paremini kui välismaised kaubandusketid,» lisas Ivask.

Toidu- ja esmatarbekaupade jaekettide konkurentsiseire 2019. FOTO: Kantar Emor

Selveri brändijõudu toetab uuringu põhjal ka tugev kuvandi positsioon. Tegemist on maineliidriga, eristudes meeldiva ostukeskkonna ja hea teenindustaseme poolest – need tegurid on turul jätkuvalt ühed olulisimad emotsionaalse seose kujundajad. Olulise vahega järgnevad liidritele teised suuremad jaeketid: Rimi, Prisma ja Maxima.

«Kui Selveril on tänu tugevale brändijõule jätkuvalt potentsiaali turul kasvada, siis Maximal on turuosalistest suurim oht kliente kaotada,» nentis Jõgi. Jaekettidest suurima kasvupotentsiaaliga on Prisma, mille kuvandi põhitugevus on lai kaubavalik.

Lisaks tavapoodidele oli uuringu fookuses ka toidukaupade ostmine e-kanalist, mis on Jõgi sõnul viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Kõige eelistatum toidukaupade veebipood on e-Selver, mida nimetab oma peamiseks ostukohaks kolmandik toidukaupade e-ostjatest. Teisel kohal on eCoop ning kolmandal Barbora (Maxima e-pood).