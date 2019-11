Rott saboteeris India lennuliini

The Times of India kirjutas, et läinud pühapäeval pidi Hyderabadist Visakhapatnami lendav lennuk startima hommikul kell 6.10, kuid sai õhku tõusta alles 17.30 – just nii kaua läks aega, et lennukist kinni nabida rott ning lennuk fumigeerida ehk gaasitada, vältimaks teiste taoliste reisijate sattumist pardale.