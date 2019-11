Nike lõpetas koostöö Amazoniga

Koostöö lõppeb seoses Nike jaemüügi strateegia ümberkavandamisega ja Nike uue käed-külge lähenemisega veebikaubandusele, mille raames soovib firma võimalikult suurt kontrolli omada oma toodete edasimüügi üle. Samuti tahab Nike arendada ja populariseerida omaenda müügiplatvormi.

«Seoses Nike fookusega klientide kogemuse otsesemaks ja isiklikumaks muutmisel oleme me otsustanud lõpetada oma praeguse koostöövormi Amazoniga. Me jätkame tugevatesse ja isikupärastesse partnerlussuhetesse investeerimist, et tagada oma klientide sujuvat teenindamist globaalsel skaalal,» sõnas ettevõte selgituseks.

Lõppenud koostöö käigus oli Nike Amazonile suurtarnija staatuses, et kliendid saaksid Amazoni vahendusel ametlikku Nike kaupa osta, mitte isehakanud äritsejate pakutavat Nike toodangut. Motivatsioon koostöö taga seisnes ka selles, et aastaid enne koostöö algust puudus Nikel kontroll Amazoni platvormil müüdavate väidetavate Nike toodete üle: puudus nii kontroll jagatava tooteinfo üle kui ka selle üle, kas tegemist oli päris Nike toodetega või võtsinguga. Sellised ohud varitsevad, kui osta eraisikutest edasimüüjatelt. Sellele vaatamata on Nike otsustanud kõigest kaks aastat peale ametliku müügikoostöö algust Amazoniga see lõpetada.

Nike ütles, et nad jätkavad Amazoni veebilahenduse Amazon Web Services kasutamist, et selle abil oma telefonirakendusi ja kodulehe Nike.com teenuseid jooksutada.