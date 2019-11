Novembri lõpuni kestab tööandjate kiitmise kampaania

Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits sõnas, et kampaania on mõeldud inimestele, kes on märganud töökohas mingit erilist ülemustepoolset käitumist, tegevust või hoiakut, mis annab tunnistust tööandja pingutustest töökeskkonna nauditavamaks muutmisel.

Tööandjaid saab kiita SIIN, samuti võib oma kommentaare konkreetsete organisatsioonide suhtes jätta ka uudise kommentaaridesse.

Tööandjate varjatud võitlus töökäte nimel

«Kuigi see ei paista välja avalikus meedias, on Eesti tööandjate vahel tegelikult igapäevaselt käimas väga karm võitlus nii parimate töökäte kui teravamate ajude peale,» rääkis Naarits. Tema sõnul ei saa enam ükski tõsiseltvõetav ettevõtete ega organistatsioon lubada ükskõikset või töötajavaenulikku töökeskonda ning seetõttu proovitakse pidevalt välja nuputada midagi uut, millega töötajaid täiendavalt motiveerida. «Me oleme kõik kuulnud, et väga paljud Eesti inimesed ei vaata enam töökohta vahetades ainult palganumbrit, vaid uurivad põhjalikult kõige muu kohta: kas saab tasuta käia jõusaalis, kas on võimalik töötada kodust, kuidas on korraldatud toitlustus, kui suured ja selged on karjäärivõimalused selles organisatsioonis ja veel kümneid ja kümneid asju,» lisas Naarits.

Kui 2017 aastal kiitsid Eesti töötajad avalikult kokku 147 organisatsiooni, siis 2018 kiideti juba 195 organisatsiooni. Eelmisel aastal pälvisid enim kiitusi Päästeamet, Circle K Eesti AS, Inbank AS, Keskkonnaagentuur, Convertal OÜ, FOB Solutions OÜ, Eesti Töötukassa ja Swedbank AS.

2150 töötajaga Päästeameti töötajate seas 2018. aastal korraldatud anonüümne küsitlus tõi välja, et enim väärtustasid sealsed töötajad: huvitavat ja innustavat tööd

palgakindlust

pühendunud kolleege

võimalust paindlikuks töögraafikuks ja kaugtööks

töö kõrvalt jäävat aega perele ja hobidele

võimalust rahvusvaheliseks tööks.

Unistuste Tööandja 2019 valimine

Kõiki töötajate kiitusi võetakse arvesse Unistuste Tööandja 2019 valimisel, kuhu saavad kandideerida kõik Eesti organisatsioonid. Lisaks kiitustele võetakse Unistuste Tööandja väljakuulutamisel aluseks organisatsiooni sise- ja väliskuvandi harmoonilisus, töölepürgijate arvamused ning organisatsioonide endi kirjeldused töötaja huvides ettevõetust.

Unistuste Tööandja tiitliga on aastatel 2014-2019 pärjatud Sisekaitseakadeemia, LHV Pank AS, SA Teaduskeskus AHHAA, Ericsson Eesti AS, Pipedrive OÜ ja Päästeamet.