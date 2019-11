Tallinnas avatakse jõuluturg

«Varem on linnades, kuhu on läinud samasugune tiitel, suurenenud turistide hulk isegi rohkem kui kolmandiku võrra. Seetõttu ootame ka Tallinnasse eeloleval jõuluajal varasemast rohkem külalisi. Neil ei tule siin kindlasti pettuda, sest nii 800-aastasel vanalinnal kui ka jõuluturu korraldajal on traditsiooniliste tugevuste kõrval pakkuda ka palju uut. Nii näiteks korraldatakse sel aastal koostöös linnamuuseumiga põnevaid jõuluretki ajaloolises vanalinnas,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.