M.V.Wool paneb uuel aastal tootmise ajutiselt kinni

Kalda ütles, et ju polnud koristuspäev piisavalt tõhus. VTA on varem viidanud, et kui probleemid kalatootjaga jätkuvad, tuleb mõelda juba tõsisematele sammudele, sealhulgas tehase osalise või täieliku sulgemise peale. Kalda ütles, et see on tõepoolest üks võimalik stsenaarium, et tarbijaid kaitsta. Samas kinnitas ta, et nende teadmise kohaselt pole pärast viimast bakterileidu saastunud M.V.Wooli kala poelettideni jõudnud.