Google Maps hakkab kohalike keelt rääkima

Uue funktsiooni idee seisneb selles, et keelt mitteoskavad turistid saaksid välismaal kohalikelt kergemini juhiseid küsida. Google on seega liitmas oma Maps (kaardid) ja Translate (tõlge) funktsioonid tihedamasse sümbioosi. Konkreetset kuupäeva uuenduse sisseviimiseks Google ei teatanud, kuid see peaks firma sõnul toimuma novembri jooksul. Uuenduse abil on kasutaja telefon võimeline välismaal kohalikku asukohta (mille aadress on kaardirakenduse abil üles otsitud) kohalikus keeles väljendama, et inimene saaks vajadusel kohalike (näiteks taksojuhtide) abiga kergemini sihtkoha leida või sinna jõuda.