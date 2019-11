Yana Toom sai oma trammi

Trammiprojekti üheks eesmärgiks on teabe jagamine Yana Toomi büroo poolt antavate tasuta juriidiliste konsultatsioonide kohta. Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo on töötanud Tallinnas juba viis aastat ning iga nädal toimuvad büroos tasuta konsultatsioonid. Aastate jooksul on Yana Toomi büroo teenindanud üle 5000 abivajaja.