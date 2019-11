Soome pelgab Eesti listeeriat

Teeme kõik, et agressiivne listeeriabakter Eestist Soome ei leviks, ütles Kalda Soome rahvusringhäälingule. Kalda sõnul pole tehasest tänu nulltolerantsile leitud agressiivse listeeriavormi ST1247 nakkust sel aastal Eestis esinenud. «Kala võib Eestis osta ja süüa muretult,» lisas ta.

Eesti tehas suletaske ajutiselt

Listeeriaskandaali sattunud kalatootja M.V.Wool on valmis järgmise aasta alguses tehased pikemaks ajaks kinni panema, et kurjast bakteritüvest jagu saada. Ettevõte andis eile teada, et nad kaaluvad võimalust teha Harku ja Vihterpalu tehastes kolmenädalane suurpuhastus, et vabaneda täielikult listeeriabakterist ST1247.

Tegemist on üliohtlikuks peetud tüvega, mis on eelmistel aastatel mitmeid inimesi haigevoodisse ja isegi hauda viinud. Juhul, kui tehased peaks kinni minema, annab firma klientidele teada, et sel perioodil nende kala osta ei saa.

Samas tuleb märkida, et tehase sulgemine pole kindel, vaid kõigest üks laual olev variant. Täpne tegevuskava selgub alles siis, kui VTA on kindlaks teinud viimati leitud listeeriabakteri tüve.

Mäletatavasti viis VTA oktoobri lõpus läbi kontrollid ja leidis kalatehase tööpindadelt, aga ka eelnevalt töödeldud kalast taas bakteri. Leid oli seda üllatavam, et M.V.Wool viis mõned päevad enne tehases läbi suurpuhastuse, mida ka meedias suurelt eksponeeris. Täna on saatus lahtine Tänaseks pole VTA veel viimase listeeriabakteri tüve määramise tulemusi kätte saanud, ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Kalda on varem märkinud, et kui probleemid kalatootjaga jätkuvad, tuleb mõelda juba tõsisematele sammudele, sealhulgas tehase osalise või täieliku sulgemise peale. Asetäitja lisas, et nad on saanud M.V.Woolilt pärast viimast leidu hulga vastuväiteid, samuti on esitanud neile tegevuskava listeeriabakteri likvideerimiseks, mida praegu analüüsitakse. Mis tehasest edasi saab ja missugused meetmed kasutusele võetakse, selgub Kalda sõnul lähipäevil. M.V.Wool on kogu aeg rõhutanud, et nende kala on ohutu.

Ettevõtte nõukogu esimehe Meelis Vetevoolu sõnul tõestab seda ka fakt, et tänavu pole ühtegi ST1247 tüvest põhjustatud haigusjuhtu Eestis tuvastatud. Mullu, nagu juba öeldud, haigestus samasse tüvve aga kuus inimest ja hukkus kaks.

Kuidas selgitab perefirma aga uut bakterileidu, seda enam, et neile kehtib listeeria osas nulltolerants? Vetevool märkis, et viimane bakter leiti Soomest tulnud toorainest. Seda tõestab see, et vahetult pärast oktoobris läbi viidud suurpuhastust bakterit ei olnud, küll aga leiti see kaks päeva hiljem, kui tehasesse saabus Soomest tulnud kala, mida hakati ümber töötlema.

Kahe kange vägikaikavedu Skandaal kalatööstuse ümber puhkes esmalt kevadel, mil Taani veterinaar- ja toiduamet süüdistas M.V.Wooli tooteid kolm aastat tagasi alanud listerioosipuhangus. Septembris jõudis teema ringiga ka Eestisse, mil VTA ütles, et M.V.Wooli tehases ja kalas pesitsenud ohtliku tüvega listeeriabakter võib olla nakatanud inimesi, kellest mitmed on eelmisel aastal surnud. Veterinaaramet on pikka aega kahtlustanud, et bakter elab tehases edasi.