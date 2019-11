Prisma hakkab Tartus ja selle lähistel kaupa kodudesse vedama

«Avasime Sõbra Prisma juures e-poe teenuse juba juulikuus ning kliendid on «Telli ja tule järele» teenust agaralt kasutanud. Klientide soovile vastu tulles hakkame nüüdsest kojuveo teenust pakkuma,» sõnas ePrisma juht Helga Kumel, lisades et ePrisma valikus on üle 53 000 toote, millest neljandik on toidukaubad.

Kojuveo teenust pakutakse koostöös Välk taksoga, kus on kasutusel vaid keskkonnasõbralikud elektriautod. Kaupa on võimalik tellida kolme erinevasse tsooni, mis katavad ära nii Tartu linna kui selle lähiümbruse – Aovere, Kõrveküla, Luunja, Külitse, Vorbuse, Maramaa, Tõrvandi, Ülenurme ja teised 10 km raadiusesse jäävad sihtkohad. Väljastatud pressiteate kohaselt töötatakse selle nimel, et hakata kojuvedu pakkuma ka laiemas piirkonnas. Tartu linnas on teenuse hind 5 eurot, lähiümbruses 7–9 eurot.

Välk Takso juht Rainer Kaasik ütles, et ökoloogilise jalajälje vähendamine ühtib ettevõtte mõttemalliga ning Prismaga tehakse meeleldi koostööd. «Kuigi sarnased sõidud ei ole meile võõrad, on Prisma koostöö märkimisväärne ja paneb proovile. Iga väike teadlik samm võib vähendada meie ökoloogilist jalajälge. Nii mõtleb ka Prisma, kes võimalusel saadab kliendile kauba koju pappkastides või paberkottides, üleliigse pakendamiseta. Selliselt kauba kohale viimine elektriautoga on meie hinnangul väga mõistlik kombinatsioon.»