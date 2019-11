Prisma hakkab Tartus ja selle lähistel kaupa koju vedama

Prisma pressiteate kohaselt töötatakse selle nimel, et hakata kojuvedu pakkuma ka laiemas piirkonnas. Tartu linnas on teenuse hind 5 eurot, lähiümbruses 7–9 eurot. Ettevõte lisab, et e-Prisma valikus on üle 53 000 toote, millest neljandik on toidukaubad.