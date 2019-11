Listeeria välismaal: USA köögiviljade tarnijad kutsusid tagasi sadu erinevaid tooteid

Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet (FDA) ning Kanada toiduinspektsiooniamet käskisid ettevõttel Mann Packing Co., Inc. (ja nende tooteid tarnivatel ettevõtetel) tagasi kutsuda sadu pakendatud köögiviljatooteid, kuna testid andsid alust arvata, et nendes võib leiduda listeeriabaktereid. Mann on omalt poolt ametivõimudega koostööd teinud, teatades et nad mõistavad listeeriabakteri ohtlikkust. Küll aga teatas firma, et seni pole ühtegi haigusjuhtumit seoses kahtlusaluste toodetega registreeritud.