Uus trend: viie euro eest ligipääs sadadele e-mängudele

Pole ka ime, et mobiilimängude maailm vaatab järjest enam suurte vendade, konsoolide poole ning rakendab sealt juba tuttavaid lahendusi ja ärimudeleid. Üheks selle näiteks on Apple Arcade – kuumaksupõhine teenus, mis tagab juurdepääsu rohkem kui sajale erinevale mobiilimängule.

Mobiilimängudel on üks suur probleem – nende ärimudel! Kuna tarbija pole nõus maksma suurt summat teose eest, et seda oma väikesel ekraanil kogeda, muutsid arendajad lähenemist ja hakkasid pakkuma tasuta mänge, kus iga väiksema tegevuse eest oleks võimalik raha küsida. See aga on viinud olukorrani, kus kannatab sisu ja läbi selle ka mängude endi kvaliteet.

FOTO: Apple

Apple Arcade lubab 4.99€ kuutasu eest alla laadida hulgaliselt mänge ning nautida neid ka siis, kui seade ei peaks parajasti internetiga ühendatud olema. Mis aga olulisem – ühe kuumaksu eest on võimalik teenusega ühendada kuni kuus seadet. See peaks eriti sobima väiksemate videomängusõpradega perekondadele.

Apple Arcade’i nimekirjas olevatest teostes on eemaldatud mikromaksed ning reklaamid ehk kõik see, mis võib mobiilimängude puhul eemaletõukavaks osutuda. Paljudel neist mängudest on ka puldi tugi ehk võimalus võtta oma PlayStation 4 või Xbox One'i pult ning hüpata üle puutetundliku ekraani kohmakast kontrollskeemist. Samuti on olemas mängusalvestuste jagamine ehk ühel platvormil pooleli jäänud teost saab nautida edasi teisel.

Asjaolu, et Apple Arcade on eriti sobilik lastega peredele demonstreerib ka mänguvalik. Siit ei leia vägivaldseid teoseid ega teemasid, mis võiks Lastekaitse Liidul panna kulmud kerkima. Samas ei pruugi antud nimistus olla teoseid, mis tõsisematel mänguritel peopesad higiseks teeksid. Omapoolse panuse mängude nimekirja on andnud teiste seas sellised tuntud ettevõtted ja arendajad nagu Cartoon Network, Klei Entertainment, Konami, LEGO, SEGA. Olemas on ka eksklusiivteosed, mida ei leia üheltki teiselt platvormilt.

Kui Apple Arcade tundub paberil väga ilus lahendus, võimaldamaks pakkuda oma lastele paremat mängukogemust ja eemaldades ohu, et kogemata krediitkaart mängusiseste ostude tõttu tühjaks tehakse, taandub lõpuks kõik mänguvalikule. Apple küll lubab, et nimistu saab tihedaid uuendusi, pole siin ilmas miski kindel. Samuti on küsitav, mida leiavad teenusest need inimesed, kelle jaoks on videomängud midagi rohkemat kui ajaviide.

Androidi kasutajatele pakub alternatiivi Google, kes käivitas Ühendriikides Google Play Pass nimelise teenuse. See on olemuselt väga sarnane Apple Arcade’iga, kuid huvitavama mänguvalikuga. Millal teenus saab kättesaadavaks Euroopas, pole veel teada.