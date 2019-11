Tarmo Tamm: kogu M.V.Wooli juhtumit on halvasti käsitletud

Tamm ütles BNS-ile, et kogu protsess poleks mitte kunagi pidanud välja mängima avalikkuse pilgu all nii nagu see on siiani toimunud ja selle tulemusel on saanud kannatada nii tarbijate enesekindlus kui ka Eesti maine maailmas. «Kedagi pole vaja tegelikult karistada ja nüüd tuleb lihtsalt vaadata, kuidas edasi minna,» nentis Tamm.