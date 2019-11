Juhtide rõõmuks: maanteeamet muudab Tallinna ringtee miljonitega nutikaks

Amet alustas Tallinna ringtee E265 ITS (Intelligent Transport Systems) projektiga. Viie aasta jooksul paigaldab maanteeamet ringtee kilomeetritele 0–30 muutteabega liiklusmärgid, uuendab ilmastiku- ja liikluseseirevõrku ning rajab 100-kohalise nutika veoautode parkimisala.

«Uudse lahendusena tulevad kasutusele V2I/I2V (vehicle to infrastructure/infrastructure to vehicle) seadmed, mille kaudu toimub sõiduki ja taristu vaheline suhtlus,» ütles projektijuht Mari-Liis Sepp pressiteates.

«Kuigi täna on sarnasteks abivahenditeks Waze'i, Google'i jt rakendused, siis uue tehnoloogiaga jääb inimlüli vahelt ära ning sõiduk hangib ise informatsiooni otsuste tegemiseks,» rääkis Sepp.

Teine lahendus, mis esmakordselt kasutusele tuleb, on liikluse ümbersuunamise süsteem ehk liiklusõnnetuse korral toimub võimalusel automaatselt liikluse suunamine vastassuunda ja tagasi. Lisaks tulevad Tallinna ringteele ka infotablood, muutteabega kiirusmärgid ja hoiatusmärgid.

«Arvestades, et ringteel on viimse kümne aastaga autorongide arv kahekordistunud on soov, kaasaegsete parkimisvõimaluste, veoautode parkla loomisega muuta liiklemine ringteel sujuvamaks ja ohutumaks,» märkis amet.