Suur mõju lastevanematele: miinimumpalk tõstab tasusid ja hüvitisi

Koos sellega aga kerkib ka rida tasusid ja hüvitisi. Samal ajal kui miinimumpalk tõstab elatist ja vanemahüvitist, tõusevad ka lasteaiatasud.

Nimelt näeb seadus ette, et omavalitsused võivad lasteaia kohatasuna küsida kuni 20 protsenti alampalgast. Enamik omavalitsusi on tasuks kehtestanud mingi kindla protsendi miinimumist, mis tähendab, et kui tõuseb alampalk, suureneb ka kohatasu. Näiteks Tallinnas on lasteaiatasu 12,2 protsenti alampalgast ehk lasteaiatasu tõuseb 66 eurolt 71 euroni.

Samamoodi mõjutab see elatisraha, sest seaduse järgi ei või igakuine elatis ehk tavakeeles alimendid ühele lapsele jääda alla poole alampalgast. Kui seni oli see 270 eurot, siis tulevast aastast on minimaalne elatis 292 eurot.

Tõuseb ka vanemahüvitis neil, kellel kas polnud sissetulekut või see jäi alla miinimumi ettenähtud perioodil. Seega saavad esimesed edaspidi 540 ja teised 584 eurot vanemahüvitist.