Puust ja punaseks: kuhu tohib CityBee rendiautot jätta?

Näiteks paljude toidupoodide ja kõikide kaubanduskeskuste parklad on eraparklad, kus CityBee klientidel ei ole lubatud teenuse kasutamist lõpetada, sõnas CityBee tegevjuht Lukas Yla. Eraparklates võib parkida rendiperioodi ajal, kuid parkimisega seotud kulud tuleb vajadusel kliendil endal katta täpselt samamoodi nagu isikliku sõiduki parkimise puhul. CityBee süsteem lubab teenuse kasutamise lõpetada vaid tsoonides, mis on CityBee mobiilirakenduse kaardil märgitud oranžiga.

Kui auto jäetakse siiski eraparklasse on CityBeel õigus määrata trahv 60 EUR ulatuses vastavalt kasutustingimustele.

«Jälgime igapäevaselt, kus meie autod pargivad ning vajadusel eemaldame nad viivitamatult. Sellegipoolest võib esineda lühemaid perioode, kus autod jäetakse parkima sinna, kus parkida ei tohi. Sel juhul palume koheselt teada anda meie klienditeenindusele, et saaksime autod võimalikult kiiresti ära viia. Valesti pargitud autode puhul teeme alati kindlaks, kes oli viimane autoga sõitnud juht ning vajadusel määrame trahvi,» sõnas Lukas Yla.

«Arendame CityBee mobiilirakendust pidevalt, et rakenduses kajastuksid kõik meie partnerite tingimused, sealhulgas eraparklate asukohad. Palume kõigil anda rakenduse ja funktsioonide osas tagasisidet, et saaksime seda veelgi paremaks muuta. Kui märkate mõnda eraparklat, mis on rakenduses märgitud oranžiga (st seal võib parkida), palume sellest teavitada meie klienditeenindust. CityBee klientidele ei määrata trahvi oranžiga märgitud parkimistsoonides,» lisas Yla.

Ka tasuta parkimist võimaldavad toidupoed loodavad, et CityBee teenust ei hakata kuritarvitama. Rimi avalike suhete juht Katrin Bats sõnas Postimehele, et CityBee ise nendega ühendust võtnud ei ole, kuigi mõned CityBee autod on tõesti nende tasuta parklatesse seisma jäetud ja vähemalt ühel juhul pidid Rimi esindajad ka CityBeega kontakti võtma seoses kaupluse ette jäetud 4 masinaga. Tol korral olevat CityBee ka reageerinud ning masinad ära toimetanud. Bats spekuleeris ka, et ta näeb potentsiaali probleemi tekkimiseks kindlatel aegadel (näiteks pühade ajal) ning kindlasti uurivad nad Läti ja Leedu kogemusi, kus CityBee rendiautode teenus on kauem tegutsenud. Nelja-viie CityBee auto statsionaarne seismine Rimi tasuta väikeparklates Batsi sõnul aktsepteeritav pole.

Lukas Yla lisas omalt poolt, et nad tuvastasid tõesti mõned puudujäägid oma rakendusest, mispuhul oli toidupoe esine parkla märgitud sobiva parkimiskohana. Yla lubas, et kindlasti viiakse rakenduses sisse vajalikud muudatused, et väiksemate poodide esised parklad ei ummistuks sõidu lõpetanud CityBee autodega.