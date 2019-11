KFC avab Tartus ja Narvas ööpäevaringsed restoranid

Apollo Groupi arendusjuhi Mauri Dorbeki sõnul on KFC restoranide senine suur menu näidanud, et inimesed oskavad kvaliteetsest teenusest lugu pidada. «Maailmakuulsa brändi Eestisse toomine on end igati õigustanud ning meie laienemisplaanid on suured. On rõõm tõdeda, et peagi saame KFC kõrget kvaliteeti pakkuda ka Tallinnast väljaspool,» ütles Dorbek.