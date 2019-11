Ettevõtted vähendavad hoogsalt suurhoonete rohmakat ökoloogilist jalajälge

Meeliste manitses lõpetuseks, et ei piisa sellest, kui me uute asjade puhul keskendume kliimasõbralikkusele, vaid me peame tagasiulatuvalt tegelema ka selle energiaga, mis juba käigus on, selle süsinikumahukust vähendama, et saavutada see efekt, mida kliimamuutuste peatamiseks saada soovime. «Energiatõhususe ja hoonete sisekliima vallas on üüratu tööpõld ja üüratu potentsiaal. Lollust ja raiskamist on ebamugavalt palju,» võttis Uutar teema kokku. Positiivseid samme on juba astutud, ent terve maraton on veel joosta.

Energiateenusega koostööd teinud ettevõtete hinnangud

BPT Real Estate tegevjuht Janek Hintsov: Üha rohkem mõeldakse kõrvalkuludele

Kui ehitatakse maja, siis kaks aastat on maja arhitekti käes, kaks ehitaja käes ja viiskümmend aastat haldusettevõtte käes, kelle valikud on üliolulised. Tänapäeva majad, mis ehitatakse, on täis erinevaid tehnilisi lahendusi: ventilatsioonisüsteemid, jahutussüsteemid, turvasüsteemid, videovalve, läbipääsud, mis kõik vajavad inseneri lähenemist. Sageli on nii, et kui sa võtad endale uue pinna, siis kaubeldakse üürihinna üle. Üha rohkem ja rohkem aga on hakatud mõtlema ka kõrvalkulude peale, mis hakkavad olema maja valmimisel. Sellel hetkel on kinnisvaraomanikul vaja haldusettevõtet, kes läbi oma kogemuste annab soovitusi, kuidas erinevaid tehnosüsteemi lahendusi, turvasüsteemide lahendusi jne teha. Üürnikud on väga teadlikud endale büroopindade ja kaubandusruumide valimisel. Et eristuda, siis peavad omanikud panustama väga palju energiatõhususse.



Rimi kinnisvarajuht Urmas Sildnik: investeering peab viie aastaga ära tasuma

Koostöö Energiateenus Grupiga sai alguse aastal 2014. Esiteks aitasid nad meil automatiseerida ventilatsiooni ja soojussõlmesid, muuta need kaugloetavateks. Teiseks, kuna me kasutame oma kauplustes palju CO₂-l põhinevaid külmaseadmeid, siis nad aitasid meil külmaseadmete jääksoojust rakendada hoonete kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks. Meil on Tartus näiteks Rebase Rimi, kus nad mõtlesid kompleksselt välja kogu selle maja küttesüsteemi, ehitades igale poole ventilaatoreid, et saada soojust paremini põranda tasandile. Energiateenused on toonud meile kõige rohkem kasu läbi automatiseerimise ja säästlike energialahenduste väljatöötamise. Nad on aidanud meil kindlasti säästa. Meie majasisene reegel on, et investeering peab viie aastaga ära tasuma, ning umbes selle ajaga ongi meie investeeringud energiatõhususse end tasa teinud.

Kapiteli kinnisvarajuht Vahur Kaska: otsuse dikteerivad lõppkulud

Suhtumine energiatõhusatesse lahendustesse sõltub kliendist ja tema eelistustest. On kliente, kelle jaoks on oluline võimalikult madal üüritase ja kõrvalkuludele, sh energiakuludele ei pöörata erilist tähelepanu. Kliendid ei ole üldjuhul siiski huvitatud niivõrd energiasäästlikest lahendustest, vaid madalatest lõppkuludest. Meie kogemuste kohaselt on energiatõhusate ja «roheliste» lahenduste teemal üldjuhul teadlikumad rahvusvaheliste (suur)firmade kohalikud tütarettevõtted ja filiaalid, kus selline suhtumine on omaks võetud kontserni tasemel. Peame oma bilansis olevaid büroomaju oma aja ja klassi kohta (valmimisaeg 2007.-2008. a) päris energiasäästlikeks, kuid arvestades uute, nüüdisaegsetele nõuetele vastavate arenduste turuletulekuga peame pidevalt mõtlema ka oma objektide energiatõhususe suurendamisele.