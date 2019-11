VTA: järelproovide mittevõtmine ei kinnita M.V.Wooli toodete ohutust

Meelis Vetevoolu sõnul pole käesoleva aasta aprillist kontrollkäikude tulemusena M.V.Woolis tuvastatud ühtegi piirnormi 100 ühikut ületavat tulemust ning üksikud esinenud leiud on jäänud alla 10 ühiku. «Seega tekib küsimus, kas VTA eesmärk on toiduohutus või tegu on tõsise sekkumisega ettevõtte majandustegevusse,» märkis Vetevool.

Eestis on tänavu olnud 15 listeeriasse haigestumist, kuid mitte ühtegi tüvega, mida on leitud M.V.Wooli tehasest. Lisaks on VTA meedias kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit on ohutu ning Eestis ei ole tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud M.V.Wooliga.