Pirita jõele rajatakse taas väliujula

«Järgmisel aastal kahekordistab Tallinn investeeringuid spordi ja vaba aja veetmise võimalustele ning põhjust rõõmustada on ka Pirita elanikel ja külalistel – ujumissõpradele avatakse suvel Pirita jõele väliujula,» sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Ujula täpne asukoht pole veel teada, kuid see peaks tulema jõele paadisilla ja Pirita silla vahele ning kuulub Pirita spordikeskuse kompleksi.

Pirita jõele väliujula taasrajamiseks eeluseks on hästi toimiv Pirita spordikeskus, kus on olemas kõik vajalik ujumissõprade teenindamiseks – rõivavahetus- ja pesemisvõimalused, tualetid jm. «Loomulikult tuleb ujula rajamisega paigaldada rõivavahetuskabiine, prügikaste ja muud vajalikku ka vahetult ujula lähedale,» sõnas Pirita spordikeskuse juht Priit Aunroos ja tõdes, et alustada tuleb ikka jõe ja kalda korrastamisest.