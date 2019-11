Mida silmas pidada telefoni pakases kasutamisel?

Juba ammu enne nutitelefonide tulekut oli teada, et kui oma Nokia talvel põuetaskust välja võtad, siis võib oma silmaga jälgida, kuidas patarei protsendid ekraanil langevad. Sarnane mure on ka tänapäeval, sest akude ehituses pole palju muutunud ning liigselt külma käes viibimine võib akusid püsivalt kahjustada.

Kasuta telefoni külmaga võimalikult vähe

«Esimene ja kõige elementaarsem nõuanne on hoida telefoni pakaseliste ilmastikuolude ehk külma käes võimalikult vähe,» teavitas Ploomann. «Paljud telefonitootjad ei soovita seadmeid miinuskraadide juures kasutada just seetõttu, et aku võib hüppeliselt kiiresti tühjeneda.»

Näiteks Apple'i ametlik soovitus on kasutada iPhone'i ainult soojakraadides (0°C võiks olla madalaim kasutamise temperatuur). Ploomanni sõnul tasub nutitelefoni hoida keha lähedal taskus ning pikkade telefonikõnede tegemiseks on kõige mõistlikum kasutada mikrofoniga kõrvaklappe. Kui külma ilmaga hoida telefoni riiete välitaskus, on põhiliseks probleemiks see, et aku saab tühjaks ning telefon lülitab ennast välja.

Ära lae külmunud telefoni

Iseenesest tundub loogiline, et kui külma saanud telefon saab kodust eemal olles tühjaks ja toiteallikas on kohe käepärast, siis võiks telefoni laadima panna. Selline teguviis pole aga kohe kindlasti akule sobiv ja võib teha rohkem kahju kui head. «Akupangaga laadimine on üldjuhul väga hea mõte, kuid enne seda peaks veenduma, et telefoni või selle aku temperatuur on vähemalt plusskraadides või veel parem – toa temperatuuril. Nii ei saa aku kahjustada ja laeb end korrektselt täis,» kirjeldas Ploomann.

Külma tõttu välja lülitunud telefon vajab aega soojenemiseks

Külma käes välja lülitunud telefonile peaks andma enne uuesti sisse lülitamist aega soojeneda. «Kindlasti ei tohi telefoni radiaatorile asetada, vaid tuleb sel lasta rahulikult toatemperatuuril jõuda tagasi tavapärase temperatuurini,» selgitas Ploomann.

Külmaga välja lülitumine pole tootejuhi sõnul telefoni jaoks kriitiline olukord. «Kui telefon jääb ööseks autosse ja on ennast välja lülitanud, siis ei tohiks seda paanikahoos soojapuhuri ette soojenema viia. Järsk temperatuurivahetus võib tingida selle, et ekraan mõraneb või telefoni sisse tekib kondensatsioon. Telefoni uuesti sisse lülitades peab arvestama sellega, et võib kuluda lisaaega enne kui telefon suudab uuesti laadima hakata,» lisas Ploomann

Telekomiteenuste valdkonna juhi sõnul on levinud viga ka see, kui lumme kukkunud telefoni pealt üritatakse lund ära puhuda. «Puhumisega võib lumi minna sügavamale telefoni mikrofoni või kuulari sisse, kus see sulab ja võib teha pöördumatut kahju. Telefon tuleks lumest puhtaks pühkida või raputada ning eemaldada kaitsekorpused ja kaaned, et vesi ei jääks nende vahele. Ka siinpuhul ei tohiks mingil juhul panna telefoni kuivama radiaatori peale või üritada seda fööniga kuivatada,» toonitas Ploomann. Paljud uued telefonid on aga IP-sertifikaadiga, mis tagab veekindluse ja nii on ohutu kui nutitelefon kukub lumme või väiksesse loiku.

Lae aku täis enne välja minemist

Telefoni aku hakkab külma temperatuuriga tühjenema kiiremini kui tavaliselt. Üks parimaid ja mitte kõige üllatavamaid mooduseid, kuidas ennetada aku omavolilist tühjenemist, on see enne külma kätte astumist täielikult täis laadida.

Optimeeri aku kasutust