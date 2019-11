Lähikuudel plaanitakse Eestis lisada 20 elektriautode laadimisjaama

«Elektriauto kasutajale on kõige parem ja kasulikum, kui laadimisvõrgustikke on palju, kuna võrgustiku ulatus ja laadimisjaamade sagedus loob head tingimused, et turul oleks võimalik valida erinevate teenusepakkujate vahel. Näiteks Elektritranspordil on laadimisvõrgustikus täna 30 laadimispunkti, 2020. aasta esimeses pooles plaanime jõuda 50 punktini ning 2020. aasta lõpuks oleme seadnud eesmärgiks veel täiendavalt 100 kiir- ja poolkiiret laadimisjaama,» lausus Elektritranspordi tegevjuht Raul Potisepp. Ta lisas, et ainuüksi novembris on igal nädalal Eestisse lisandunud vähemalt üks laadimisjaam.