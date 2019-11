Lendav merisiga ehk loomapoe vargus, mispuhul kannatasid kõik osapooled

Danville'i linna Pet Paradise loomapoe omanik Scott Gonyaw kirjeldas, kuidas 21-aastane Isabelle Mason ja 19-aastane Jaimee Pack otsustasid Gonyaw poest suures kotis merisigu välja transportida. Üks tüdrukutest hakkas poe omanikuga leti juures juttu puhuma, samal ajal kui teine vaikselt kaks merisiga kotti nihverdas. Gonyaw väitis, et talle ilmnes naiste olek algusest peale veidrana ning ta kahtlused said kinnitust, kui poe ukseni jõudes hakkasid naised jooksma. Üks Gonyawle lisaks poes olnud töötaja märkas kohe, et kaks merisiga on kadunud. Gonyaw tuiskas naistele järele, nende autoni, karjudes «andke merisead tagasi,» mille peale keeras üks varastest auto akna alla ja viskas neljakuuse merisea omaniku suunas autost välja, samal ajal kui tema kuritööpartner talda andis ja noored loomavargad sündmuskohalt põgenesid. Kiirlahkumise käigus sõideti väidetavalt ka üle Gonyaw jala.