Laip vetsus ja üleüldine vägivald: McDonald'si töötajad kardavad USAs oma ohutuse pärast

USA Today ja NPR tõid välja, kuidas erinevate esile toodud juhtumite käigus on töötajate peale urineeritud, neid relvaga ähvardatud, märja põranda hoiatussildiga tümitatud, liputatud, ning ühel korral leidis töötaja McDonald'si vetsust ka laiba. Samuti on mitmeid töötajaid häirinud McDonald'si «Experience of the Future» («Tulevikukogemus») nime all tehtud sisedisaini muudatus paljudes esindustes, mis on külastajatele muutnud palju kergemaks kööki või töötajate aladele minemise. Sellele lisanduvad kaebused drive-in teenindusakende disaini suhtes, mis lubavat liialt liberaalselt füüsilist kontakti teenindaja ja kliendi vahel. «McDonald's on täielikult läbi kukkunud vägivalda minimaliseerivate kaupluselahenduste disainimisel,» sõnas hagi peaadvokaat Danny Rosenthal, lisades et McDonald's pole omalt poolt teinud piisavalt oma töötajate jaoks, et nood oskaksid vägivalla puhkemisel adekvaatselt reageerida.