Omavalitsused saavad loa kõrvaldada aastaid vedelenud autoromud

Tallinna linnavalitsus tõi majandusministeeriumile saadetud kirjas probleemina välja, et liiklusseadus vajab täiendamist mahajäetud sõidukite ja romude teisaldamiseks avalikelt teedelt. Minister Taavi Aas võttis soovi arvesse ning täiendab vastavalt liiklusseaduse muutmise eelnõud.

«Romud ja maha jäetud autod hõivavad linnade teedelt väärtusliku ruumi ning nende tänavatelt koristamine on samasugune baasvajadus kui prügi välja viimine. Omavalitsustel on hetkel piiratud võimalused enda tänavaid romudest puhtana hoida ning muudatusega teeme ettepaneku täiendavate õiguste andmiseks avalike teede omanikele,» märkis Aas.

Tallinna linn on oma heakorraeeskirjades käsitlenud romusõidukeid ja selle alusel on munitsiplaalpolitsei aasta jooksul vastavalt teisaldanud Tallinna tänavatelt vähemalt 280 sõidukit. Paraku on romude teisaldamise vajadus ka teistes kohalikes omavalitsustes ning liiklusseaduse täiendamisega saavad omavalitsused kergemini probleemiga tegeleda.