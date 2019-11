Danske lõpp: 10 000 klienti vahetasid korraga panka

Tehing puudutas ligikaudu 10 000 eraisikust klienti. Praeguseks on Danske Bank kõik nende klientide sõlmitud ja kehtivad krediidilepingud LHV Pangale üle andnud, teatas LHV börsile.

Üle on antud ka kõik laenuportfelliga seotud dokumendid ja kliendiandmed, muuhulgas isikuandmed. Üle 90 protsendi portfellist moodustavad eluasemelaenulepingud, vähesel määral sisaldas laenuportfell ka tarbimislaene, liisinguid ja õppelaene. LHV Pank võttis üle ka nelja töötaja töölepingud.

Klientide jaoks on üleminek tehtud võimalikult mugavaks. LHV on loonud igale laenulepinguga kliendile personaalse konto, kuhu klient peab edaspidi tasuma oma laenumaksed. Laenud on kantud LHV-le üle automaatselt ja refinantseerimisprotsessi ei pea kliendid läbima.