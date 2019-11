Soome streigikaos: Eestis tühistati lennud ja laevade väljumised

Finnair tühistas Tartu ja Tallinna lennud

Holts rääkis, et Finnair on kõigile reisijatele pakkunud ümbersuunamist. «Reis kulgeb mõne teise lennujaama kaudu või mõne teise lennufirmaga. Need, kes tahtsid reisida Helsingisse, need lendavad hoopis läbi Riia või Stockholmi,» lisas ta. Finnair otsis kõikidele reisijatele alternatiivse lahenduse ja informeeris reisijaid SMS-i teel.