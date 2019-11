Miks kütuse hind järsult tõusis?

Käesoleval nädalal kerkisid hinnad äkitselt tasemele, kus kütuse liiter maksab juba rohkem, kui 1,4 eurot. Neste turundus- ja kommunikastioonijuht Risto Sülluste selgitas, et kui viimastel kuudel on kütuste müügihinnad püsinud pikalt vahemikus 1,3 -1,4 eurot liitri kohta, siis on neid ostuhinna järgi müüdud alla turuväärtuse. «Hinnatõusu põhjustasid peamiselt kütuste sisseostu hindade kallinemine ning kohalik konkurents. Kütuse hinnad Eestis on olnud juba mõnda aega madalamal kui ostuhinna järgi peaks olema ning käesoleval esmaspäeval tõi konkurents hinnad tagasi normaalhinna tasemele, ehk toimus nii-öelda turu taastumine,» selgitas Sülluste ja mainis, et kuna hinnatõusule eelneval päeval olid hinnad piltlikult öeldes põhjas, siis oli hinnamuutus sedavõrd tuntavam.