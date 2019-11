Kõik, mida peab tänavu teadma talverehvidest

Tasub ka kordamist, et rehvimüüjatelt tuleks alati küsida just Eesti teeoludesse sobivaid talverehve, kuna osadel rehvitootjatel on valikus erinevaid talverehve, millelt võib küll leida kolmetipulise mäe ja lumehelbe sümboli, kuid erinevad rehvimudelid võivad olla valmistatud erinevate tee- ja kliimaolude jaoks. Samuti lisas Maanteeameti tehnoosakonna ülevaatuse ekspert Helari Holm, et kuni 2022. aastani on aktsepteeritavad ainult kõnealuse kolmetipulise mäe ja lumehelbega tähistatud ning M+S tähistusega talverehvid. Tähistus «winter» ei ole Eesti seadusandlusele tuginedes aktsepteeritav.

Eriluba talverehvide suhtes on loodud spetsiifiliseks tööks maastikurehve kasutavatele sõidukitele, mis peavad tööülesannete käigus tihti liikuma raskestiläbitavatel teelõikudel. Taolised sõidukid võivad aastaringselt kasutada maastikurehve tingimusel, et neil esineb professionaalse maastikurehvi tähis POR.

Suverehve Eestis talviti kasutada ei tohi

Nädalavahetusel ilmus uudis, et Soomes rakendatakse tuleva aasta juunis seadus, mille kohaselt tohib alates järgmise aasta talvest sobivate ilmaolude korral sõita talviti ka suverehvidega. Rehvivahetuse otsus jäetakse niisiis juhtide endi langetada. Küll aga polnud seaduseelnõus täpselt märgitud, milliste ilmaolude puhul on rehvivahetus siiski kohustuslik. Villu Vane avaldas arvamust, et Eesti juhid ei ole selliseks korralduseks veel valmis ja pigem on rohkem ikka neid juhte, kes tahaksid talverehvid varem alla panna ja nendega ka pikemalt kevadel sõita. Seda ütles ta Maanteeametile saadetud küsimuste statistika põhjal.

Vastukaaluks mainis aga Vane, et ka talverehvide tähtsust ja omadusi ei tohi üle hinnata. «Mõtlen siin seda, et kui rehvid on vahetatud ja tegemist on korralike naastrehvidega, siis arvatakse, et võib ka lauslibedal teel uljalt sõita, nii-öelda suvises stiilis. Üldjuhul lõppeb see enamasti kraavis,» sõnas liiklusekspert.

Talveks tuleb autojuhtidel valmistuda ka vaimselt