Eesti idufirma ärgitab liiklusrikkumisi salvestama

Keskküla tõi välja, et liiklussurmad on kõige suurem noorte inimeste surma põhjus maailmas ja keskmiselt iga 23 sekundi järel hukkub keegi liikluses. Ta märkis, et rakenduse abil kogutud statistika aitab pikemas perspektiivis liiklusohtlikke kohti eristada, valdkonna eest vastutavatel asutustel olukorda parandada ja sellega kahjusid ennetada. Andmeid kasutatakse ka masinõppe algoritmide treenimisel, mis lihtsustavad liiklusriskide analüüsi ja kaardistamist.