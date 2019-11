Tarbija küsib: miks peab Ühiskaardi telefoni viimiseks soetama uue SIM-kaardi?

Telia Eesti mTasku valdkonna juhi Ave Vahemetsa sõnul on NFC SIM-kaart vajalik seetõttu, et erinevate teenuste osutajad saaks turule tuua ja pakkuda uusi ja turvalisi NFC-lahendusi – ja et need ei sõltuks telefoni rakendustest ega kasutaks oma toimimiseks otseselt telefoni mälu.