Talverehvide tellimused panevad kullerfirmad proovile

DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et rehvid on teadupärast vägagi hooajaline kaup ning üha rohkem tellitakse neid e-kauplustest, sest nii on tihti mugavam – ei pea rehvivahetuse järjekordades seisma ja ebamugavalt suuri rehve ise ringi tarima. «Nüüd on aga küll veel kõige viimane aeg oma tellimused e-poodidest ära teha,» rõhutas Kivimurd. «Kuna talverehvid on kohustuslikud alates 1. detsembrist, siis praegu kiirtarne tellimuse sisse andes jõuavad rehvid veel õigeks ajaks kohale, kui need tellida kodumaisest e-poest,» selgitas ta.

Kivimurd märkis, et kuigi rehve saadavad peamiselt ikka ettevõtted, siis omajagu teevad saadetisi ka eraisikud. Sellisel juhul on oluline meeles pidada, et ka rehvid tuleb enne teele panemist pakendada. «Pakendamata rehve paraku kulleriga teele panna ei saa. Võib küll mõelda, et miks pakendada, sest mis selle kummist rattaga ikka juhtuda saab, kuid oluline on ka see, et pakendamata rehvid ja eriti naelrehvid teistele kaupadele või inimestele veo jooksul vigastusi ei tekitaks.»