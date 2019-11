Puust ja punaseks: laenude kavalalt varjus tasud

Nii näiteks pakub Luminori pank kõigest 1% intressimääraga aastas «Musta reede tarbimislaenu» summas 2000 - 12 000 eurot. Tähele tuleb aga panna, et tasuta lõunaid pole olemas ja lepingutasu laenusummast on 10%, ehk et näiteks 5000 eurose laenu võtmisel ei tule tagasi maksta mitte 5050 eurot, vaid 5550 eurot, mis tähendab, et laenu võtmise kulu on 550 eurot. Kui intresse makstakse n-ö tagantjärgi, siis kõrge lepingutasu tuleb maksta juba ette. Võrdluseks eluasemelaenu võtmisel on lepingutasu reeglina 0,5-1 protsenti. Luminor on ka ise märkinud, et tegelik krediidi kulukuse määr on pea 12%.

Samamoodi on viimasel ajal linnapildis silma jäänud Raha24 reklaamid, mis pakuvad 0% intressiga laenu. Toda kampaaniat lähemalt uurides on selle tingimustes aga kirjas, et laenaja peab lepingutasuna maksma 5,5% laenusummast. Antud kampaania puhul reklaamitaksegi väikesi, kuni 1000 euroseid, ning lühiajalisi laene, mis tähendab, et laenu kulukuse määr on intressist kordades suurem. Laenuäri toob ise näiteks, et 1000 euro laenamisel 6 kuuks fikseeritud intressimääraga 0% aastas, kuid lepingutasuga 5,5%, on krediidi kulukuse määr 20,50% aastas. Maksimaalne krediidi kulukuse määr võib olla aga lausa 55,79%.

Raha24 vaatenurk

Raha24 turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristel Kongas vastas Postimehele, et kampaaniate korraldamise mõte on Raha24-l sama, nagu igas teises ettevõttes ning eesmärgiks on pakkuda klientidele lisaväärtust. «0% intressiga või 0.- lepingutasuga laenutoodet pakuvad täna väga mitmed tarbimislaene väljastavad ettevõtted, sealhulgas pangad. Selles mõttes ei erine me konkurentidest kuidagi. Iga ettevõte valib sealjuures sõnumi edastamiseks oma kommunikatsioonikeele. Sihtrühm, kellele sõnum on suunatud, on tarbija, kellel on tarvis teha teatud väiksemad kulutused, olgu selleks uued talverehvid autole, säästlik soojuspump koju või mis iganes muu kulutus,» selgitas Kongas käiva kampaania tagamaid, lisades et kampaania abil soovitakse ka laiendada avalikku teadlikkust Raha24 teenustest ja luua pikaajalisi kliendisuhteid.

Kongas kinnitas, et mingit kahetimõistetavust kampaania puhul olla ei saa, kuna nii välimeedias kui mujal on reklaamplakatil välja toodud tarbimislaenule viitav hoiatustekst ja ka laenunäide kõikide kaasnevate kuludega. Raha24 esindaja kinnitas, et tagasimakstavat kogusummat ei ürita firma kuidagi varjata ning laenu kogusumma ja krediidikulukuse määr on laenu taotlemise protsessis välja toodud.

Raha24 võrdleb end pankadega

Kongase sõnul on levinud arusaam, nagu oleks krediidiandjate poolt pakutavad laenutooted oluliselt kallimad, kui suurpankade omad, mis Kongase sõnul ei ole tõene. «Kõik tarbijakrediiti pakkuvad ettevõtted on allutatud, nii nagu pangadki, Finantsinspektsiooni järelevalve alla,» sõnas Kongas, lisades et kõikidele finantsteenuste pakkujatele kehtivad samad laenu väljastamise tingimused, maksimaalsete intresside piirmäärad, krediidi kulukuse määr jne. «Vastupidiselt levinud arusaamale pakume me tegelikkuses sageli oluliselt soodsamat tarbimiskrediiti kui suurpangad, mistõttu soovitamegi tarbijale enne otsuse langetamist võrrelda erinevate teenusepakkujate pakkumisi,» lisas ta.