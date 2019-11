Ostupüha must reede Eestis ameerikalikke mõõtmeid ei võta

Kõik tarbijad, rõõmustage! Käes on 2019. aasta suur tarbijapüha must reede ehk päev, mil paljud kauplused pakuvad jõuluaja-eelseid soodustusi, et kliendid saaksid näiteks oma jõuluostud varem ära teha ega peaks viimasel hetkel stressama. Kui mastaapne on see üritus aga Eesti kontekstis ja kui kõrgele võivad soodustused kerkida?

Eesti pakkumised jäävad USAle alla

Rocca al Mare ja Kristiine keskusi omava Citycon Eesti turundusjuht Helina Leif selgitas, et kui Ameerika Ühendriikides on must reede stardipauguks jõuluostlemisele, siis eestlased teevad jõuluostud pigem viimasel minutil ja ei mõtle jõulukinkidele kuu aega ette. Seepärast ongi must reede Eestis lihtsalt üks võimalus kaupu tavapärasest odavama hinnaga soetada.

Leif kinnitas, et Eesti sooduspakkumised ei ole tõepoolest võrreldavad USAs toimuva pöörasusega, ent häid diile leiab sellegipoolest ja ka näiteks 20% on ju ikkagi sääst. Ta selgitas, et mõista tuleb ka kaupmehi ja seda, et Eestis lihtsalt pole nii palju ostlejaid, kui USAs, mis tähendab, et hindu ei saa väga madalale viia ja selle raames kasumit teenida (sama seisukohta avaldas juba kaks aastat tagasi ka Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits). Allahindluskampaaniate puhul kehtib Leifi sõnul valem, et mida rohkem on ostlejaid, seda suuremad on allahindlused.

Enamus Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste allahindlustest üle kolmekümne protsendi sel aastal ei ulatu, on vaid mõningad erandid.

Kuigi valitsev suhtumine musta reede osas on Leifi sõnul Eestis veel skeptiline, muutub «püha» iga aastaga ka meil aina populaarsemaks. «Eelmisel aastal oli Kristiine keskuses musta reede ajal tavalise kuu lõpu reedega võrreldes inimesi 32 protsenti rohkem. Rocca al Mare keskuses oli külastajate arv lausa 66 protsenti tavapärasest suurem,» kinnitas Citycon Eesti turundusjuht, lisades et mida rohkem keskusi musta reede puhul külastatakse, seda julgemalt teevad kaupmehed edaspidi ka allahindlusi.

Viru Keskus hoiab madalat joont

Viru Keskuse turundus- ja kommunikatsioonidirektor Taivi Koitla sõnas, et keskus tervikuna musta reede kampaaniat ei korralda, ent mõned nende majas paiknevad kauplejad võtavad ostupühast osa omal initsiatiivil. «See tänupühajärgne tarbimiskampaania on jõudsalt üleilmselt levinud, ent ma ei näe põhjust selle ületähtsustamiseks,» sõnas Koitla ja selgitas, et Ameerika Ühendriikides on paljud tööandjad tänupühajärgse päeva oma töötajatele vabaks teinud, lubades nii inimestel sellest ostupeost mugavamalt osa saada. Eesti inimestel see võimalus puudub.